ثلاث جامعات تتلقى تهديدات في الولايات المتحدة

بغداد - ياسين صفوان - تحقق الشرطة الأمريكية في تلقي ثلاث جامعات في ولاية فيرجينيا، اليوم الثلاثاء، تهديدات بالقنابل. وهي جامعة Norfolk وكلية Tidewater Community وجامعة Regent.



وتلقت جامعة Regent في البداية تقارير عن تهديد بوجود قنبلة في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وأصدرت أمر إخلاء لحرم الجامعة، واعتبارا من الساعة 1:30 مساء، قالت شرطة فيرجينيا بيتش إن التحقيق في الموقع انتهى وأن الجامعة عادت للعمل كالمعتاد.



أما جامعة Norfolk فلا يزال تفتيش عناصر الشرطة لحرم الجامعة مستمرا عقب تلقيها تهديدا. كما تلقى مركز الطوارئ في الساعة 11:21 صباحا لكلية Tidewater، وقد تم إخلاء المدرسة وأجرت الشرطة وعناصر الإطفاء بحثا شاملا، ولم يتم العثور على أي قنابل.