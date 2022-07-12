تعليق أمريكي جديد على مقتل زعيم داعش في سوريا

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مقتل زعيم داعش في سوريا تتويجاً لعمل استخباراتي حازم ودقيق.



وقال البيت الأبيض، إن "مقتل ماهر العقال أحد قادة داعش يحد من قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ عمليات".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تحتاج الآلاف من القوات في مهام قتالية لتحديد التهديدات التي تواجهها وتقضي عليها عليها".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، عن مقتل زعيم داعش في سوريا بضربة جوية بطائرة بدون طيار.