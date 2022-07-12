تين هاج عقب الفوز على ليفربول: لقد بدأنا للتو

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها شبكة "BBC" عقب نهاية المباراة "أنا سعيد اليوم، فريقنا تمتع بروح عظيمة ونعلم أننا بدأنا للتو".

وأضاف: " شاهدت أخطاء كثيرة، وسنحتاج لوقت، لن نبالغ بعد هذه النتيجة، راضون عن مباراة اليوم".



وأوضح المدرب الهولندي: "أعلم أننا نمتلك لاعبين جيدين، لقد بدأنا في بناء فريق جديد، وأنا سعيد بالمباراة الأولى".

وتابع: "سيستغرق الأمر الكثير من الوقت، لقد رأيت الكثير من الأخطاء، لعب ليفربول بثلاثة فرق، لم يكونوا في أقوى حالاتهم، وبالتالي لن نبالغ في تقدير هذه النتيجة".

واختتم: "رغم ذلك، رأيت بعض الأشياء الجيدة حقا، الكثير من السرعة والإبداع في خط الهجوم".

