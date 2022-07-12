انت الان تتابع خبر بينها وجود 60 ألف شركة وهمية.. تحركات لكشف ملفات تتعلق بالتجارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي، عن عزمه كشف عدد من الملفات أمام الرأي العام التي تخص عمل وزارة التجارة، مشيرا الى اتباع آليات قانونية برلمانية لتوجيه الاسئلة بشكل رسمي الى الوزارة تمهيدا لتقديم الوثائق الى القضاء في حال عدم الشفافية بالاجابة.
وقال العتابي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك في وزارة التجارة أكثر من ملف لكن هنالك ملف مهم قررنا طرحه الى الرأي العام بشكل واضح وشفاف وهو اصرار الوزارة على ايواء اكثر من 60 الف شركة وهمية وهي مطلعة بغسيل الأموال وتختص بامتصاص موارد البلاد وصادرت أموال كبيرة".
وأضاف ان "الوزارة عملت على معاقبة درجات عليا من العاملين فيها نتيجة لتأييدهم ما تم طرحه من قبلنا على تلك الملفات وعبر ممرات تابعة للحكومة".
واكد العتابي، ان "جميع تلك الأسئلة ستكون أمام الرأي العام بالطرق الرسمية عبر القنوات البرلمانية وفي حال لم نصل الى نتائج واضحة فستكون جميع تلك الملفات أمام القضاء".
وأضاف ان "الوزارة عملت على معاقبة درجات عليا من العاملين فيها نتيجة لتأييدهم ما تم طرحه من قبلنا على تلك الملفات وعبر ممرات تابعة للحكومة".
واكد العتابي، ان "جميع تلك الأسئلة ستكون أمام الرأي العام بالطرق الرسمية عبر القنوات البرلمانية وفي حال لم نصل الى نتائج واضحة فستكون جميع تلك الملفات أمام القضاء".