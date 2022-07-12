بينها وجود 60 ألف شركة وهمية.. تحركات لكشف ملفات تتعلق بالتجارة

وقال العتابي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك في وزارة التجارة أكثر من ملف لكن هنالك ملف مهم قررنا طرحه الى الرأي العام بشكل واضح وشفاف وهو اصرار الوزارة على ايواء اكثر من 60 الف شركة وهمية وهي مطلعة بغسيل الأموال وتختص بامتصاص موارد البلاد وصادرت أموال كبيرة".وأضاف ان "الوزارة عملت على معاقبة درجات عليا من العاملين فيها نتيجة لتأييدهم ما تم طرحه من قبلنا على تلك الملفات وعبر ممرات تابعة للحكومة".

واكد العتابي، ان "جميع تلك الأسئلة ستكون أمام الرأي العام بالطرق الرسمية عبر القنوات البرلمانية وفي حال لم نصل الى نتائج واضحة فستكون جميع تلك الملفات أمام القضاء".

