الاطاحة بقياديين في داعش بمحافظتين

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتنسيق استخباري مثالي ما بين اقسام استخبارات قيادة عمليات سامراء ونينوى وديالى وشعبة استخبارات الفرقة ١٦ وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية متمثلة بلواء المشاة ٩٢ وفوج مغاوير قيادة عمليات سامراء الثاني، اسفر عن الاطاحة باحد العناصر الارهابية المهمة والمكنى "ابو اسحاق" الذي برز في نينوى قبل التحرير وشارك بعدة عمليات ارهابية قبل هروبة متنقلا بين المحافظات بعد التحرير حتى تمت الاطاحة به في كمين نصب له في سيطرة السندية على الحدود الفاصلة ما بين سامراء وديالى".واضافت انه "تم القاء القبض على مساعد مسؤول الخدمات لداعش الارهابي في احدى مناطق نينوى وهو شقيق مسؤول الخدمات المحكوم حاليا بالاعدام ".

واشارت الخلية الى ان "الارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق احكام المادة ٤إرهاب"، موضحة انه "جرى تسليمهم لجهة الطلب أصوليا".

