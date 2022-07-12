ميداني يرحل عن النوارس

وقال ميداني عبر حسابه على "إنستجرام": "أول رحلة احترافية كانت مع النوارس، واليوم انتهى مشواري مع الزوراء، لكن الذكريات ستبقى خالدة في مخيلتي، كل الحب لهذا الكيان وجماهيره المحبة".

وقدم زاهر مسيرة مثالية مع الأندية العراقية -أبرزها الزوراء والقوة الجوية- استمرت 10 أعوام، توج فيها بالعديد من الألقاب المحلية والقارية على صعيد مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، ويعد من المحترفين القلائل الذين حملوا شارة القيادة لقطبي الكرة العراقية.



وعلى صعيد صفقات الزوراء، ستعقد إدارة النادي جلسة مع اللاعبين سعد عبد الأمير ومحمد رضا ومهدي كامل ومازن فياض، لبحث تجديد عقودهم، بعدما جرى الإعلان عن التعاقد مع مصطفى محمد وميثم جبار وحسام كاظم.