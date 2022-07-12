انت الان تتابع خبر الحكيم يعلق على انسحاب الصدريين: انسحابهم لا يعني خروجهم من المشهد السياسي‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الحكيم ومن خلال منبر خطبة العيد وجه دعوة الى القوى الكردية للاسراع بحسم مرشح متفق عليه لتسميته رئيسا للجمهورية وسط تسريبات تتحدث عن عدم توصل الجانب الكردي حتى اللحظة الى اتفاق ينهي جدل الترشيح.

يقال ان الاختلاف في الرأي لايفسد في الود قضية لكن في المشهد السياسي عكس ذلك، فالاختلافات فجرت العديد من الازمات، والازمات لطالما جرفت البلاد الى منعطفات خطرة على حد وصف متابعين.