انت الان تتابع خبر صالح يهاتف رئيس هيئة الحج ويطمئن على اوضاع الحجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيا مع رئيس الهيأة العليا للحج والعمرة رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي لتهنئته على نجاح موسم الحج، وللاطمئنان على أوضاع الحجاج العراقيين.