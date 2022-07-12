انت الان تتابع خبر 'الرقعة تتسع'.. روسيا تسجل أول إصابة بجدري القرود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المنظمة في بيان، أن "المرض تم اكتشافه عند شاب عاد من رحلة في عدة دول أوروبية".

وأضافت، أن "خطر إصابة الآخرين بالعدوى محدود".

وجدري القرود مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا وتقرحات جلدية ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط إفريقيا.



وسجلت أكثر من 50 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود إصابات بالفيروس، وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة 7600.