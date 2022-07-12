انت الان تتابع خبر طقس العراق.. عودة جديدة للغبار والحرارة تقترب من الـ50 درجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من المتوقع حدوث عواصف ترابية في المناطق الجنوبية، مؤكدة ان درجات الحرارة ستصل إلى الـ48 درجة في بعض المناطق".

وفصّلت الهيئة توقعات الحالة الجوية الصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حسب الجداول التالية:

