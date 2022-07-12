برشلونة يضع عينه على جوهرة أستون فيلا

ووفقًا لمعلومات الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن برشلونة مهتم جدًا باللاعب الإنجليزي الواعد كارني تشوكويميكا جوهرة أستون فيلا، وهو محل تقدير كلاعب يتمتع بإمكانات هائلة.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن اللاعب كارني تشوكويميكا يدخل عامه الأخير في عقده مع أستون فيلا، وسيكون متاحًا للتفاوض مع أي نادٍ في شهر يناير المقبل للانتقال إليه مجانًا في الصيف المقبل.



ولفت كارني تشوكويميكا البالغ من العمر 18 عامًا انتباه برشلونة خلال المباريان الـ12 التي خاضها مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأخير.

يذكر أن تشوكويميكا خاض 22 مباراة كإجمالي مع الفريق الأول والرديف لأستون فيلا في الموسم الماضي، وسجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

