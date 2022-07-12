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برشلونة يضع عينه على جوهرة أستون فيلا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-12 | 07:29

برشلونة يضع عينه على جوهرة أستون فيلا

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الخليج 365 - رياضة

أبدى نادي برشلونة الإسباني، اهتمامه بضم أحد جواهر أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لمعلومات الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن برشلونة مهتم جدًا باللاعب الإنجليزي الواعد كارني تشوكويميكا جوهرة أستون فيلا، وهو محل تقدير كلاعب يتمتع بإمكانات هائلة.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن اللاعب كارني تشوكويميكا يدخل عامه الأخير في عقده مع أستون فيلا، وسيكون متاحًا للتفاوض مع أي نادٍ في شهر يناير المقبل للانتقال إليه مجانًا في الصيف المقبل.


ولفت كارني تشوكويميكا البالغ من العمر 18 عامًا انتباه برشلونة خلال المباريان الـ12 التي خاضها مع أستون فيلا في الممتاز في الموسم الأخير.

يذكر أن تشوكويميكا خاض 22 مباراة كإجمالي مع الفريق الأول والرديف لأستون فيلا في الموسم الماضي، وسجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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