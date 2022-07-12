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تخص الجرعة الرابعة.. توصية أوروبية عاجلة بشأن لقاح كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

أوصت المفوضية ووكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي، بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بعد أن اعتمدت سن الثمانين حتى الآن، للحد من "الموجة واسعة النطاق" الجديدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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