انت الان تتابع خبر تخص الجرعة الرابعة.. توصية أوروبية عاجلة بشأن لقاح كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة
أوصت المفوضية ووكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي، بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بعد أن اعتمدت سن الثمانين حتى الآن، للحد من "الموجة واسعة النطاق" الجديدة.
أوصت المفوضية ووكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي، بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بعد أن اعتمدت سن الثمانين حتى الآن، للحد من "الموجة واسعة النطاق" الجديدة.