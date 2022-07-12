دولة أوروبية تحذر من إمكانية إعادة فرض قواعد كورونا

وتشير البيانات الرسمية إلى أن 2.7 مليون شخص أصيبوا بكورونا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 18٪ من 2.3 مليون في الأسبوع السابق.

وهل الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات في حال كان للحالات المتزايدة تأثير على النظام الصحي، قال كمال إن "وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تركز على تراكم الحالات".