بوتين يسهل اجراءات حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية

بغداد - ياسين صفوان - اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما لتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للأشخاص المقيمين بشكل دائم في أوكرانيا وكذلك في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وذكرة وكالة "تاس" الروسية انه "وفقا لنص الوثيقة التي تم نشرها في البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، فإن "مواطني أوكرانيا، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، والأشخاص بلا جنسية المقيمين بشكل دائم على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية أو جمهورية لوهانسك الشعبية أو أوكرانيا .. لديهم الحق في تقديم طلب للحصول على جنسية روسيا الاتحادية بطريقة مبسطة وفقا للفصل الثامن من المادة 14 من القانون الاتحادي الصادر في 31 ايار 2002 بشأن جنسية الاتحاد الروسي".



تجدر الإشارة إلى أنه في النسخة السابقة من المرسوم كان إجراء تسهيل الحصول على الجنسية الروسية ينطبق فقط على سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه.

