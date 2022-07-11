انت الان تتابع خبر خليفة جديد لتنظيم 'داعش' الارهابي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بتعيين خليفة جديد لتنظيم "داعش" الارهابي وهو شقيق لزعيم التنظيم السابق ابو بكر البغدادي
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المدعو جمعة عواد ابراهيم البدري المكنى سابقآ ابو محمد الجولاني و الكنية الحالية ابو الحسن الهاشمي القريشي و هو شقيق ابو بكر البغدادي ".
واضاف انه "كان يشغل احدى المناصب القيادية وهي "رئيسآ لمجلس شورى الدولة الأسلامية".
واوضح المصدر انه "وفق هذه المعلومات الاستخبارية تم التوجيه بتكثيف الجهد الاستخباري لجمع المعلومات".
واضاف انه "كان يشغل احدى المناصب القيادية وهي "رئيسآ لمجلس شورى الدولة الأسلامية".
واوضح المصدر انه "وفق هذه المعلومات الاستخبارية تم التوجيه بتكثيف الجهد الاستخباري لجمع المعلومات".