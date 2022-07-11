خليفة جديد لتنظيم 'داعش' الارهابي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المدعو جمعة عواد ابراهيم البدري المكنى سابقآ ابو محمد الجولاني و الكنية الحالية ابو الحسن الهاشمي القريشي و هو شقيق ابو بكر البغدادي ".

واضاف انه "كان يشغل احدى المناصب القيادية وهي "رئيسآ لمجلس شورى الدولة الأسلامية".



واوضح المصدر انه "وفق هذه المعلومات الاستخبارية تم التوجيه بتكثيف الجهد الاستخباري لجمع المعلومات".