هروب سجين من مركز شرطة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "سجينا تمكن من الهرب بعد ادعائه تعرضه الى وعكة صحية واخراجه من مركز شرطة حي العدل".

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بهروب سجين محكوم من مركز شرطة حي العدل وسط بغداد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012