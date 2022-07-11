انت الان تتابع خبر هروب سجين من مركز شرطة وسط بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بهروب سجين محكوم من مركز شرطة حي العدل وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "سجينا تمكن من الهرب بعد ادعائه تعرضه الى وعكة صحية واخراجه من مركز شرطة حي العدل".
واضاف ان السجين الهارب محكوم محكوم سنة و٦ اشهر وفق المادة ٢٨٩من قانون العقوبات".
واشار المصدر الى "تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط المركز ومساعد ضابط المركز وضابط الخفر ومنتسبين اخرين وايداعهم التوقيف لحين اكمال التحقيق".
واضاف ان السجين الهارب محكوم محكوم سنة و٦ اشهر وفق المادة ٢٨٩من قانون العقوبات".
واشار المصدر الى "تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط المركز ومساعد ضابط المركز وضابط الخفر ومنتسبين اخرين وايداعهم التوقيف لحين اكمال التحقيق".