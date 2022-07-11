اخبار العالم / اخبار العراق

تن هاغ ينهي الجدل بشأن مستقبل رونالدو مع الشياطين الحمر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر تن هاغ ينهي الجدل بشأن مستقبل رونالدو مع الشياطين الحمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-11 | 14:33

تن هاغ ينهي الجدل بشأن مستقبل رونالدو مع الشياطين الحمر

المصدر:

1,224 مشاهدة

أكد مدرب مانشستر يونايتد، إريك تن هاغ، اليوم الاثنين، أن نجم فريقه، "ليس للبيع.
ولم يسافر رونالدو، إلى تايلاند الجمعة الماضي، بسبب "مشكلة عائلية" بحسب ناديه، لكن الصحافة الإنجليزية تتحدث منذ أسابيع عن رغبته في الانتقال هذا الصيف.

وأشارت تقارير صحفية إلى "رغبة المهاجم البالغ 37 عاما والذي ينتهي عقده مع يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس".


ولكن تن هاغ "نفى كل هذه الإشاعات، حيث قال إن "كريستيانو ليس للبيع، إنه جزء من خططنا. أنا أستعد للموسم المقبل معه".

وأوضح تن هاغ "لقد تحدثت مع كريستيانو قبل التطرق إلى هذه المسألة رحيله، خضنا نقاشا جيدا للغاية".

ويواجه مانشستر يونايتد نادي ، غدا الثلاثاء، في أول مباراة ودية ليونايتد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا