انت الان تتابع خبر الأمن يطيح بمتهم حاول اغتيال 3 أشخاص في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال متهم بمحاولة اغتيال رجل وامرأتين، في بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوات من الشرطة الاتحادية، ووفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت من اعتقال شخص حاول اغتيال رجلاً وامرأتين في منطقة الملحانية بالعاصمة بغداد".
وبين، أن "عملية القبض تمت بعد تتبع المجرم والإطاحة به في منطقة الكرادة، وذلك في أقل من 24 ساعة على محاولته تنفيذ جريمة الاغتيال".
وبين، أن "عملية القبض تمت بعد تتبع المجرم والإطاحة به في منطقة الكرادة، وذلك في أقل من 24 ساعة على محاولته تنفيذ جريمة الاغتيال".