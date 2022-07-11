الأمن يطيح بمتهم حاول اغتيال 3 أشخاص في بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوات من الشرطة الاتحادية، ووفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت من اعتقال شخص حاول اغتيال رجلاً وامرأتين في منطقة الملحانية بالعاصمة بغداد".

وبين، أن "عملية القبض تمت بعد تتبع المجرم والإطاحة به في منطقة الكرادة، وذلك في أقل من 24 ساعة على محاولته تنفيذ جريمة الاغتيال".

