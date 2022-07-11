أسعار النفط.. برنت يرتفع وغرب تكساس يتراجع

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 107.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0102 بتوقيت غرينتش.

لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تراجعت 15 سنتا أو 0.1 بالمئة، إلى 104.64 دولار للبرميل.



وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.

وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي، بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.

