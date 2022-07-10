دولٌ تشهد ظاهرة فلكية 'نادرة' الأربعاء المقبل

وبحسب الخبير الفلكي السعودي ملهم الهندي فإن "القمر سيكتمل بدراً ويكون في أقرب نقطة إلى الأرض لذلك سيكون أكبر بدر خلال العام الجاري".

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه في موقع تويتر أنه "يمكن مشاهدة القمر العملاق من غروب الشمس إلى شروقها".



وحول طبيعة الظاهرة أوضح: "يكتمل القمر بدرًا كاملاً الساعة الـ9:37 م بتوقيت السعودية ؛ وذلك يعني قطع القمر نصف دورة حول الأرض، وبسبب وجوده في نقطة الحضيض (أقرب مسافة عن الأرض)؛ فيكون على مسافة 357418 كلم".

وأردف هندي: "سيظهر القمر أكبر من المعتاد بنحو 16%، ويكون أكثر سطوعًا بنسبة 6%، ويستطيع المتمرس في رصد القمر ملاحظة الفرق في الحجم والسطوع. ومن آثار اقتراب القمر زيادة في ظاهرتَيْ المد والجزر بنسبة ضئيلة".

