انت الان تتابع خبر العثور على جثة امرأة 'أجنبية' شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بالعثور على جثة تعود لامرأة تحمل الجنسية البنغلادشية في مدينة الصدر، شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم العثور على جثة تعود لامرأة تحمل الجنسية البنغلادشية في قطاع 25 بمدينة الصدر".
وأوضح، أن "الجثة بدت عليها آثار شدة خارجية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وأوضح، أن "الجثة بدت عليها آثار شدة خارجية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.