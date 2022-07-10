العثور على جثة امرأة 'أجنبية' شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم العثور على جثة تعود لامرأة تحمل الجنسية البنغلادشية في قطاع 25 بمدينة الصدر".

وأوضح، أن "الجثة بدت عليها آثار شدة خارجية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

