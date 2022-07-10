تركيا.. سيول تضرب إسطنبول وتخلّف أضراراً

ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن يرلي قايا قوله، إن "السلطات تلقت 797 بلاغا تتعلق بالأضرار جراء السيول، بينها 266 في منطقة أسنيورت".

وأضاف أن "التحريات أظهرت إلحاق السيول أضرارا بـ 128 منزلا و12 محل وورشة و3 مصانع حتى الآن".



وأشار إلى "إجلاء سكان نحو 70 بالمئة من المنازل المتضررة جراء السيول".