انت الان تتابع خبر تركيا.. سيول تضرب إسطنبول وتخلّف أضراراً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة
أعلن والي إسطنبول، علي يرلي قايا، الأحد، تضرر 128 منزلا و12 محلا وورشة و3 مصانع جراء سيول ضربت منطقة "أسنيورت" بالشطر الأوروبي من المدينة.
ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن يرلي قايا قوله، إن "السلطات تلقت 797 بلاغا تتعلق بالأضرار جراء السيول، بينها 266 في منطقة أسنيورت".
وأضاف أن "التحريات أظهرت إلحاق السيول أضرارا بـ 128 منزلا و12 محل وورشة و3 مصانع حتى الآن".
وأشار إلى "إجلاء سكان نحو 70 بالمئة من المنازل المتضررة جراء السيول".
وأضاف أن "التحريات أظهرت إلحاق السيول أضرارا بـ 128 منزلا و12 محل وورشة و3 مصانع حتى الآن".
وأشار إلى "إجلاء سكان نحو 70 بالمئة من المنازل المتضررة جراء السيول".