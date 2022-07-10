تفاصيل لقاء الأعرجي وسرايا السلام في سامراء

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأعرجي "التقى بالقادة والمسؤولين في قاطع سرايا السلام ضمن قيادة عمليات سامراء، وقدم التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستمع إلى إيجاز كامل عن الوضع الأمني في المدينة وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، وكذلك العمليات النوعية التي يقوم بها قاطع سرايا السلام مع بقية الأجهزة الأمنية".وأشار البيان إلى أن "الأعرجي أشاد بالعلاقة الطيبة التي تربط سرايا السلام بالسكان المحليين في المدينة"، مؤكدا أن "هذه العلاقة دليل على وجود انضباط عالٍ بالتوجيهات، مقدما الشكر والتقدير لمقاتلي وقادة ومسؤولي سرايا السلام، لتعاملهم الإيجابي وعلاقتهم المتميزة مع المواطنين".

وأوضح البيان، أن "الأعرجي، قدم الشكر والتقدير لقوات الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة محافظة صلاح الدين"، مؤكدا تقديم "كافة الدعم لقواتنا الأمنية على اختلاف صنوفها، للقيام بواجباتها وأداء مهامها الأمنية".

