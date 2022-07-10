اخبار العالم / اخبار العراق

أوكرانيا: نتكبد خسائر 'فادحة' ويجب تزويدنا بالأسلحة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أوكرانيا: نتكبد خسائر 'فادحة' ويجب تزويدنا بالأسلحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة
اعترف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بوقوع خسائر فادحة واستنزاف الجيش الأوكراني، وطالب شركائه الغربيين بالمزيد من الأسلحة.
وقال ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "نحن بحاجة إلى تطوير وحداتنا واستبدالها وتعديلها، لأن لدينا خسائر فادحة. نريد المزيد من المدرعات، والمزيد من الأسلحة من شركائنا. نحتاج إلى إعادة تنظيم صفوفنا على بعض الجهات، وتحديث التحصينات والتخطيط لاستراتيجية عملياتية جديدة".

ووفقا له، لم تعد أنظمة الصواريخ قصيرة المدى جافلين ونلاو مدرجة في قائمة المعدات ذات الأولوية للقوات الأوكرانية، تحتاج كييف الآن إلى مدفعيات بعيدة المدى.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا