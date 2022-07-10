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سرايا السلام توجه رسالة إلى أعداء 'الدين والأغلبية'

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحميداوي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "سيرى اعداء الدين والانسانية، اعداء الأغلبية الوطنية، اعداء من يريد تقديم الخدمات، سيرون منا استعراضاً عبادياً لا مثيل له منذ تأسيس الجمعة إلى يومنا هذا".

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة بمدينة الصدر في 15 تموز المقبل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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