سرايا السلام توجه رسالة إلى أعداء 'الدين والأغلبية' - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحميداوي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "سيرى اعداء الدين والانسانية، اعداء الأغلبية الوطنية، اعداء من يريد تقديم الخدمات، سيرون منا استعراضاً عبادياً لا مثيل له منذ تأسيس الجمعة إلى يومنا هذا".وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة بمدينة الصدر في 15 تموز المقبل.