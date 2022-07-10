قبيل زيارته للشرق الأوسط.. بايدن يتحدث عن الانسداد السياسي والقوات الامريكية في العراق

بغداد - ياسين صفوان - ويعتزم بايدن زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لبدء "فصل جديد في وقت حيوي بالنسبة للمنطقة"، حسب تعبيره، إذ أن "وجود شرق أوسط أكثر أمنًا وتكاملًا يعود بالفائدة على الأمريكيين من نواحٍ عددية".

وأعطى بايدن في المقال أمثلة على المعابر المائية "الضرورية للتجارة العاملة" والموارد الحيوية مثل "الطاقة" خصوصًا مع تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.



وفي الملف العراقي، قال بايدن: "أنهينا المهمة القتالية الأمريكية وحولنا وجودنا العسكري إلى التركيز على تدريب العراقيين، مع الحفاظ على التحالف العالمي ضد تنظيم داعش الذي شكلناه عندما كنت نائب الرئيس، وهو الآن مكرس لمنع داعش من الظهور مرة أخرى".

ولفت بايدن إلى تعرض السفارة الأمريكية في بغداد إلى "أكبر هجوم صاروخي منذ عقد قبل شهر من تنصيبي"، وذلك في إشارة إلى قصف السفارة بأكثر من 20 صاروخًا نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، وهو الهجوم الأكبر منذ العام 2010 بحسب قائد القيادة المركزي الأمريكي.



وتابع: "ازدادت الهجمات ضد قواتنا ودبلوماسيينا أربعة أضعاف خلال العام السابق. لقد أمر سلفي مرارًا وتكرارًا قاذات (B-52) بالتحليق من الولايات المتحدة إلى المنطقة والعودة مرة أخرى لردع هذه الهجمات. لكنها لم تنجح، واستمرت الهجمات".

وأضاف: "لقد استجبنا أيضًا للتهديدات ضد الأمريكيين. انخفض معدل الهجمات التي ترعاها إيران مقارنة بما كان عليه قبل عامين بشكل حاد،