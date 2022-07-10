فينيسيوس يجدد عقده مع ريال مدريد

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع فينيسيوس جونيور على عقده الجديد مع ريال مدريد".

وأضاف: "توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي في الشهر الماضي، لكن انتهى الأمر الآن، ويمتد العقد الجديد لفينيسيوس حتى عام 2027، كما أراد الرئيس فلورنتينو بيريز".



واختتم خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "سيختار النادي الملكي أفضل لحظة للإعلان عن التجديد، لكن تم توقيع العقود بالفعل".

وقالت تقارير إسبانية إن "إدارة الريال سترفع عقد فينيسيوس من 3 ملايين يورو، ليصل إلى 10 ملايين يورو بالموسم، ضمن أعلى الرواتب في الفريق".