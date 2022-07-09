انت الان تتابع خبر 10 أسباب وراء رفض دي يونج الرحيل إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن دي يونج يرفض الانتقال إلى الشياطين الحمر لـ10 أسباب بعضها يتعلق بأمور شخصية، والبعض الآخر يرتبط بقضايا رياضية.

وأشارت إلى أن السبب الأول يعود إلى شراء دي يونج منزل في واحدة من أفضل وأغلى الأماكن ببرشلونة، بينما يعد السبب الثاني رغبة صديقته بالعيش في المدينة الكتالونية.



وأوضحت أن دي يونج يحلم منذ كان طفلا باللعب في برشلونة ، وليس لمانشستر يونايتد، كما أن اللاعب لا يريد خسارة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، إذا وقع مع الشياطين الحمر.

وذكرت أن دي يونج يحترم يونايتد كنادٍ تاريخي، لكنه يشعر أن مستوى الفريق محبط في السنوات الأخيرة، رغم استثمار الكثير من الأموال في اللاعبين والمدربين.

وقالت "سبورت" إن دي يونج وصديقته معجبان بمناخ برشلونة، الذي يكون جيدًا في معظم أيام السنة، بينما في مانشستر تغيب الشمس كثيرًا، وتأتي العديد من الأيام الممطرة.



وعلى المستوى الرياضي يرى دي يونج، أنه قادر على تنفيذ الأدوار الفنية في الملعب التي يطلبها منه المدرب تشافي هيرنانديز.

وفيما يتعلق بالراتب، يحصل دي يونج على راتب مميز في برشلونة (14 مليون يورو)، لذا لا ينتظر العروض الخارجية كي يحسن أجره.

ويرفض النجم الهولندي، الحملة التي نشأت ضده من النادي لإجباره على الرحيل، حتى وإن حدث بشكل غير مباشر، دون أن يبلغه أي مسؤول بهذا الأمر بشكل شخصي.

ويعود آخر أسباب رفض دي يونج للصفقة، إلى إدارة برشلونة التي تفاوضت مع مانشستر يونايتد بشأن رحيله دون أن تبلغه، ما أغضب النجم الهولندي.