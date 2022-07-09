أول تعليق من أنس جابر بعد خسارتها بطولة ويمبلدون المفتوحة

الخليج 365 – رياضة

أكدت النجمة التونسية أنس جابر، التي خسرت اليوم السبت نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، على يد الكازاخية إلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة، أنها ستعود، وستفوز بلقب في الجراند سلام مستقبلا، لأنها لم تفقد الثقة بنفسها.



وقالت المصنفة الثانية عالميا أثناء المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي خسرتها بنتيجة 6-3 و2-6 و2-6 "لقد كانت تجربة أولى جيدة بالنسبة لي. أثق في أنني سأتعلم الكثير من الأشياء، لقد كانا أسبوعين طيبين للغاية".

وأضافت "سعيدة للغاية بنتائجي. لست نادمة على أي شيء، ولم أفقد الثقة في نفسي. أعلم أنني سأعود وأفوز بلقب في جراند سلام. أنا شخصية إيجابية جدا".

وأوضحت اللاعبة التي كانت تتطلع لدخول تاريخ التنس بأن تصبح أول عربية وأفريقية تتوج بلقب في الجراند سلام، أن مستواها هبط بعد المجموعة الأولى، وأن ريباكينا لعبت أفضل منها بدءا من تلك اللحظة (تقصد في المجموعتين الثانية والثالثة).

وواصلت أنس "لم أقدم أفضل أداء لي في المجموعتين الثانية والثالثة، بينما هي بدأت في اللعب بشراسة أكبر. لقد لعبت بشكل جيد للغاية، واستحقت الفوز".

وأوضحت "سأعود إلى تونس، ربما يوم الخميس المقبل، يبدو أن هناك مفاجأة جميلة في انتظاري".

وفتحت أنس جابر هاتفها خلال المؤتمر الصحفي لتظهر للحضور أنها تضع صورة لقب بطولة ويمبلدون للسيدات خلفية للهاتف، وصرحت مبتسمة "يجب أن أغير هذه الصورة، سأعيد صورة ابنة أخي لخلفية هاتفي".