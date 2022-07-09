العراقي الأصل 'ناظم الزهاوي' يعلن ترشيحه لقيادة حزب المحافظين البريطاني

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

أعلن وزير المالية البريطاني المعين حديثا ناظم الزهاوي الترشح لقيادة حزب المحافظين ليكون بديلا لبوريس جونسون على رأس حكومة جديدة.



وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن "وزير المالية المعين حديثا، ووزير التعليم السابق الزهاوي أعلن إطلاق محاولته لقيادة حزب المحافظين ومن أجل تقديم نفسه كبديل لجونسون".

والزهاوي عراقي الاصل وهو ثاني وزير في حكومة جونسون الذي أظهر طموحاته لقيادة حزب المحافظين وتشكيل حكومة جديدة، بعد وزير النقل، غرانت شابس.