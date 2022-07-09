تقارير اسبانية: رافينيا سيوقّع لبرشلونة بعد ساعات

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المفاوضات بين برشلونة وليدز يونايتد دخلت المنعطف الأخير، في انتظار توقيع العقود بين الطرفين خلال الساعات المقبلة.

رافينيا يصل برشلونة يوم الإثنين 11 يوليو

وأوضح المصدر نفسه أن رافينيا سيصل إلى كتالونيا يوم الإثنين المقبل من أجل إتمام إجراءات انتقاله لنادي برشلونة وإنهاء الصفقة بشكل نهائي، رغم حقيقة أن عرض برشلونة أقل من عرض وأوضح المصدر نفسه أن رافينيا سيصل إلى كتالونيا يوم الإثنين المقبل من أجل إتمام إجراءات انتقاله لنادي برشلونة وإنهاء الصفقة بشكل نهائي، رغم حقيقة أن عرض برشلونة أقل من عرض تشيلسي الإنجليزي.

اتفاق بين برشلونة وليدز يونايتد لضم رافينيا

وسيُوقّع رافينيا عقداً مع نادي برشلونة لمدة 5 سنوات؛ ليصبح أول صفقة للفريق يتم الحصول عليها بمقابل مادي، بعد ضم الإيفواري فرانك كيسيه والدنماركي أندريس كريستنسن في صفقة انتقال حر.

رافينيا يرفض الانضمام لتشيلسي

وكان اللاعب البرازيلي، وفق مصادر متعددة، قد رفض العرض المُقدَّم من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى ليدز يونايتد لضمّه مفضلًا الانتقال لصفوف برشلونة ومطالبًا وكيله باستئناف التفاوض مع النادي الكتالوني.

مسيرة رافينيا مع ليدز يونايتد الإنجليزي

انضم رافينيا لصفوف ليدز يونايتد قادمًا من ستاد رين الفرنسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ليخوض خلال موسميه مع ليدز 67 مباراة ويسجل 17 هدفًا ويصنع 12 آخر في كل البطولات.