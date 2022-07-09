طفل يلبي في الحرم المكي ويشعل مواقع التواصل.. ما قصة الفيديو المتداول؟ (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

حظي مقطع فيديو قصير يظهر طفلا صغيرا مع صوت تلبية أثناء الطواف في الحرم المكي وهو محمول على كتف والده بمشاركات واسعة وثناء كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



مقطع الفيديو، الذي لم يعرف تاريخه بالتحديد، شهد رواجا كبيرا اليوم السبت في يوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشارك مغرد باسم أيوب صاغجان مقطع الفيديو معلقا عليه: "أجمل فيديو رأيته في العالم".

وعلق حساب أحمد الشهري: "طفل يلبي بالحج.. ما شاء الله ونعم التربية؛ علّموا أولادكم على حب الإسلام وحب المسلمين، واحترام الآخرين، قال المثل: "العلم في الصغر كالنقش في الحجر".

لكن معلقين كشفوا أن الطفل داخل مقطع الفيديو المتداول لا علاقة له بالصوت المسموع، وشارك عدد منهم مقطعا يعود للعام 2019 يظهر طفلا أكبر سنا وهو يلبي نفس التلبية يعتقد أنه صاحب الصوت الأصلي.

وبدأ الحجّاج صباح السبت رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام وهو الأكبر خلال جائحة كورونا.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ الحجاج طريقهم عبر وادي منى في غرب السعوديّة لرمي الجمرات. وبعد الانتهاء، يتولّى الحاج ذبح الهدي.