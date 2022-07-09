العامري بمناسبة العيد: نأمل ان تشهد الايام المقبلة انفراجاً حقيقياً وتجاوزا لكل الأزمات

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، أننا نأمل ان تشهد الايام القليلة المقبلة انفراجا حقيقيا وتجاوزا لكل الأزمات واستكمالا للاستحقاقات المنتظرة.



وقال العامري في بيان ورد للسومرية نيوز، "بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك اتقدم باحر التهاني والتبريك الى أسر الشهداء والمضحين، والى شعبنا الكريم، والى الأمة الاسلامية المجيدة ، وادعو الله تعالى ان يمن على بلدنا العزيز بنِعَم الأمن والعافية وسعة الارزاق وحسن العواقب وقبول الاعمال".

واضاف البيان، "نأمل ان تشهد الايام القليلة المقبلة انفراجا حقيقيا وتجاوزا لكل الأزمات ، واستكمالا للاستحقاقات المنتظرة، وان يتقدم المخلصون هذه المسيرة وهم يرون المسؤولية تكليفا وليس تشريفا، وواجبا وليس منة، ويرون خدمة الشعب رفعة لهم في الدنيا والآخرة".