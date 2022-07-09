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الصدر يهنئ بالعيد: العراق أضحى أسيراً للفساد والتبعية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن العراق أضحى أسيراً للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365، إنه "في عيد الاضحى، أضحى العراق اسيرا للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية".

 

وأضاف، "فأسأل الله أن يمن على العراق والعراقيين بالاصلاح وقوة الوطن والثبات على الحق، فيسعد العراق وشعبه تحت راية الدين والعقيدة والوطن، موحدا وحرا ومستقلا وعاليا بين الامم".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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