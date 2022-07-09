يونايتد يحسم موقفه من تمرد رونالدو

وتشير كافة التقارير إلى أن رونالدو يتمسك بالرحيل عن مان يونايتد خلال الصيف الحالي، بسبب عدم مشاركة الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتؤكد وسائل الإعلام الإنجليزية أن رونالدو يرغب في الانتقال لنادٍ يمنحه فرصة المشاركة في دوري الأبطال، لعدم رغبته في الظهور بالدوري الأوروبي (يوروبا ليج).



وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن إدارة مانشستر يونايتد ترفض توقيع أي عقوبات ضد رونالدو، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تايلاند.

وغاب رونالدو عن انطلاقة تدريبات يونايتد، متعللا بظروف أسرية صعبة يمر بها في الوقت الراهن.

وتكبد مان يونايتد خسائر كبيرة خاصة في رحلته إلى تايلاند، بسبب اعتماده على رونالدو في الملصقات الدعائية الخاصة بالمعسكر الخارجي.

ويرى مسؤولو مانشستر يونايتد أن "رونالدو يمر بظروف حساسة، وبالتالي لا يوجد مبرر لتوقيع عقوبات ضده، حتى وإن خالف بنود التعاقد".

