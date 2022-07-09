انت الان تتابع خبر مصرع شاب مصري سقط عليه 'عجل الأضحية' من الطابق الثاني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لقي شاب مصري يبلغ من العمر 15 عامًا، مصرعه في محافظة بني سويف، اليوم السبت، إثر سقوط "عجل أضحية" عليه من الطابق الثاني، وتم نقله جثة هامدة إلى المستشفى.
وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المستشفى، بوصول طالب يبلغ من العمر 15 عامًا جثة هامدة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف جثة "محمود أ.ح" 15 عامًا، طالب، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.
دلت التحريات الأولية أنه أثناء مرور المتوفى بالشارع سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته وتم نقله بمعرفة أهليته إلى المستشفى ، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بإستدعاء مفتش الصحة لإستصدار تصريح الدفن.
واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف جثة "محمود أ.ح" 15 عامًا، طالب، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.
دلت التحريات الأولية أنه أثناء مرور المتوفى بالشارع سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته وتم نقله بمعرفة أهليته إلى المستشفى ، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بإستدعاء مفتش الصحة لإستصدار تصريح الدفن.