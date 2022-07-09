انفجار رمانة يدوية استهدفت منزلا شمال شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "رمانة يدوية استهدفت منزلا ضمن منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد".

واضاف المصدر، انه "تم التوجه الى مكان الحادث وتبين أن الحادث اسفر عن اضرار مادية دون اصابات"، لافتا الى انه "تم تقديم شكوى من صاحب المنزل ضد نسابته".

