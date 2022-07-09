انت الان تتابع خبر انفجار رمانة يدوية استهدفت منزلا شمال شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانفجار رمانة يدوية استهدفت منزلا شمال شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "رمانة يدوية استهدفت منزلا ضمن منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد".
واضاف المصدر، انه "تم التوجه الى مكان الحادث وتبين أن الحادث اسفر عن اضرار مادية دون اصابات"، لافتا الى انه "تم تقديم شكوى من صاحب المنزل ضد نسابته".
واضاف المصدر، انه "تم التوجه الى مكان الحادث وتبين أن الحادث اسفر عن اضرار مادية دون اصابات"، لافتا الى انه "تم تقديم شكوى من صاحب المنزل ضد نسابته".