طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وتوقعات بعودة العواصف الترابية 'قريباً'

ووفق توقعات الهيئة التي جاءت بجداول وردت لـ الخليج 365، فإن طقس اليوم سيشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية.

وأشارت الهيئة إلى أن يوم غد، ستكون خلاله فرصة لعودة العواصف الترابية في المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، مع بقاء درجات الحرارة على حالها.



أدناه توقعات الطقس: