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انت الان تتابع خبر طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وتوقعات بعودة العواصف الترابية 'قريباً' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة.
ووفق توقعات الهيئة التي جاءت بجداول وردت لـ الخليج 365، فإن طقس اليوم سيشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية.
وأشارت الهيئة إلى أن يوم غد، ستكون خلاله فرصة لعودة العواصف الترابية في المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، مع بقاء درجات الحرارة على حالها.
أدناه توقعات الطقس:
وأشارت الهيئة إلى أن يوم غد، ستكون خلاله فرصة لعودة العواصف الترابية في المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، مع بقاء درجات الحرارة على حالها.
أدناه توقعات الطقس: