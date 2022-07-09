عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية اليوم السبت، إن 150 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد.

وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى المسجد، ورددوا تكبيرات العيد، وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة عبر بوابات البلدة القديمة.



ووزع النشطاء الهدايا على الأطفال الذين قدموا إلى المسجد مع عائلاتهم، في منطقة صحن مصلى قبة الصخرة.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.

