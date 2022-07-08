انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار 'الذهب الأسود' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المئة، حسبما أظهرت بيانات تعاملات ما بعد ظهر اليوم الجمعة.
العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.18 في المئة، لتسجل 106.81 دولارات للبرميل، حسب بيانات التعامل في "بلومبرغ".
بينما ارتفع خام غرب تكساس بـ 1.98 في المئة، إلى 104.76 دولارات، أما خام طوكيو فارتفع بنسبة 2.61 في المئة، إلى 74.56 دولار للبرميل.
بينما ارتفع خام غرب تكساس بـ 1.98 في المئة، إلى 104.76 دولارات، أما خام طوكيو فارتفع بنسبة 2.61 في المئة، إلى 74.56 دولار للبرميل.