ارتفاع أسعار 'الذهب الأسود'

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.18 في المئة، لتسجل 106.81 دولارات للبرميل، حسب بيانات التعامل في "بلومبرغ".

بينما ارتفع خام غرب تكساس بـ 1.98 في المئة، إلى 104.76 دولارات، أما خام طوكيو فارتفع بنسبة 2.61 في المئة، إلى 74.56 دولار للبرميل.

