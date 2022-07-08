ساكو يهنئ بعيد الأضحى.. رسالة للطبقة السياسية

وقال ساكو، في بيان، "بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، أتقدم بالتهاني الخالصة والتبريكات الصادقة الى إخوتنا المسلمين، سائلاً الله تعالى ان يباركهم ويمتّعهم بالصحة والسلامة".

وأضاف، "كلي أمل أن يكون هذا العيد موضوع اهتمام الطبقة السياسية وفرصة سانحة للقيام بقراءة معمَّقة للأوضاع المعقدة والمقلقة في البلاد، من منطلق المصلحة الوطنية العليا لا من منطلق المصلحة الخاصة، للخروج بمعالجة جذرية وتشكيل حكومة وطنية قادرة على انقاذ البلاد والعباد من المجهول والأسوأ".



وأشار إلى أنه، "لا يوجد ما يمنع من تحقيق ذلك سوى غياب الارادة الوطنية الصادقة التي تعبّر عن الولاء للوطن والدفاع عنه وتوفير الخدمات للمواطنين، وهذا ما يترجاه الجميع".