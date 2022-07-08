انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعلن إكمال إجراءات تحويل الأجراء إلى عقود والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الجمعة، إكمال إجراءات تحويل الأجراء إلى عقود في دوائر فك الارتباط بالمحافظة.
وذكر بيان لمحافظة المثنى، ورد لـ الخليج 365، إن المحافظ أحمد منفي جودة أعلن عن إكمال إجراءات تحويل الموظفين الأجراء إلى عقود في دوائر فك الإرتباط في المحافظة.
وأشار البيان إلى أنه "سيتم إرسالها إلى وزارة المالية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك".
وأشار البيان إلى أنه "سيتم إرسالها إلى وزارة المالية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك".