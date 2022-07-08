محافظة عراقية تعلن إكمال إجراءات تحويل الأجراء إلى عقود

وذكر بيان لمحافظة المثنى، ورد لـ الخليج 365، إن المحافظ أحمد منفي جودة أعلن عن إكمال إجراءات تحويل الموظفين الأجراء إلى عقود في دوائر فك الإرتباط في المحافظة.

وأشار البيان إلى أنه "سيتم إرسالها إلى وزارة المالية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك".

