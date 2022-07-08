انت الان تتابع خبر غداً.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة ويرمون جمرة العقبة الكبرى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - يبدأ حجاج بيت الله الحرام فجر يوم غدٍ السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك النفير من مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي، بعد طواف الإفاضة في مكة المكرمة ويواصلون بذلك مناسك الحج التي بدأت اليوم الجمعة بأداء الركن الأعظم في عرفات.
وبعد يوم عرفة صلى الحجاج صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً بمسجد نمرة وتبدأ بعد مغيب الشمس نفرة الحجاج إلى مشعر مزدلفة حيث يجمعون حصوات الرجم ويمضون الجزء الأكبر من ليلتهم قبل التوجه مجدداً إلى منى.
ويقع جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة ويبعد عشرة كيلومترات من مشعر منى حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى.
ومع غروب شمس يوم عرفة تتوجه جموع الحجيج إلى مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة، وتقع بين مشعري منى وعرفات وجمعوا فيها الحصى (الجمرات) ويبيتون فيها ليلتهم.
ويقع جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة ويبعد عشرة كيلومترات من مشعر منى حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى.
ومع غروب شمس يوم عرفة تتوجه جموع الحجيج إلى مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة، وتقع بين مشعري منى وعرفات وجمعوا فيها الحصى (الجمرات) ويبيتون فيها ليلتهم.