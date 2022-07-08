الصحة تعلن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بالكوليرا

وقالت متحدث الوزارة، سيف البدر، في حديث للتلفزيون الرسمي، إنه "تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بمرض الكوليرا".

وأشار إلى أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 256 حالة في عموم البلاد.

وذكر البدر أنه "تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية".



وفيما أكد متحدث وزارة الصحة، "تسجيل 5 إصابات بداء الكلب"، نفى "صحة وصول العدد إلى مئات الحالات".