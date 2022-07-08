انت الان تتابع خبر الصحة تعلن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بالكوليرا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لإصابات الكوليرا في عموم العراق، فيما نفت وصول عدد الإصابات بـ"داء الكلب" إلى المئات.
وقالت متحدث الوزارة، سيف البدر، في حديث للتلفزيون الرسمي، إنه "تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بمرض الكوليرا".
وذكر البدر أنه "تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية".
وفيما أكد متحدث وزارة الصحة، "تسجيل 5 إصابات بداء الكلب"، نفى "صحة وصول العدد إلى مئات الحالات".
وأشار إلى أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 256 حالة في عموم البلاد.
وذكر البدر أنه "تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية".
وفيما أكد متحدث وزارة الصحة، "تسجيل 5 إصابات بداء الكلب"، نفى "صحة وصول العدد إلى مئات الحالات".