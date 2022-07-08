انت الان تتابع خبر صالح يتلقى مكالمتين من الرئيس المصري وأمير قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تبادل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، التهاني مع رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة، التهاني؛ لمناسبة عيد الأضحى.

