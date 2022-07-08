انت الان تتابع خبر بوتين: نتائج العقوبات الغربية ستكون كارثية على سوق الطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن استمرار الغرب في استخدام سياسة العقوبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.