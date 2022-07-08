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بوتين: نتائج العقوبات الغربية ستكون كارثية على سوق الطاقة

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بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن استمرار الغرب في استخدام سياسة العقوبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.
وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "قيود العقوبات على روسيا تسبب المزيد من الضرر لتلك الدول التي تفرضها، يمكن أن يؤدي استمرار استخدام سياسة العقوبات إلى عواقب أكثر شدة، دون مبالغة - حتى كارثية - على سوق الطاقة العالمية".

كما وضع بوتين أمام شركات الطاقة الروسية مهمة أن "تكون جاهزة لحظر النفط في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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