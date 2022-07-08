انت الان تتابع خبر بوتين: نتائج العقوبات الغربية ستكون كارثية على سوق الطاقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن استمرار الغرب في استخدام سياسة العقوبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.
وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "قيود العقوبات على روسيا تسبب المزيد من الضرر لتلك الدول التي تفرضها، يمكن أن يؤدي استمرار استخدام سياسة العقوبات إلى عواقب أكثر شدة، دون مبالغة - حتى كارثية - على سوق الطاقة العالمية".
كما وضع بوتين أمام شركات الطاقة الروسية مهمة أن "تكون جاهزة لحظر النفط في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".
كما وضع بوتين أمام شركات الطاقة الروسية مهمة أن "تكون جاهزة لحظر النفط في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".