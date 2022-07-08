أسعار المواد الغذائية تواصل التراجع للشهر الثالث على التوالي

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الجمعة، مواصلة أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في حزيران/ يونيو للشهر الثالث على التوالي، مع تدني أسعار القمح لأول مرة.



وتقلص مؤشر "فاو" لأسعار المواد الغذائية الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المواد الغذائية الأساسية في العالم، بنسبة 2,3% مع تدني معظم المؤشرات المتعلقة بالحبوب والزيوت النباتية والسكر في حزيران/ يونيو، بعدما سجل رقما قياسيا في آذار/ مارس في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقلص مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب 4,1% مع تراجع سعر القمح لأول مرة عن مستواه القياسي، لجملة أسباب، أبرزها "التوافر الموسمي بفعل المحاصيل الجديدة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وتحسن ظروف الزراعة في بعض الدول المنتجة الكبرى، وتوقعات الإنتاج الأعلى في روسيا الاتحادية".

وأوضح ماكسيمو توريرو كالن رئيس قسم الاقتصاد في المنظمة، أنه "بالرغم من تراجع مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية في حزيران/ يونيو للشهر الثالث على التوالي، فهو بقي قريبا من السعر القياسي غير المسبوق الذي بلغه في آذار/مارس هذه السنة".