السيتي يعلن رسميا عن ضم الارجنتيني ألفاريز

وقال مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي أن "عقده مع جوليان ألفاريز يمتد لمدة 5 مواسم ونصف الموسم"، موضحا أن "ألفاريز تمت إعارته لنصف موسم لاستكمال مشواره مع فريقه الحالي، ريفر بليت، في بطولة "كوبا ليبرتادوريس".وكشف النادي أنه "سيتم تقديم ألفاريز لوسائل الإعلام يوم الأحد المقبل، رفقة الصفقات الجديدة، النجم النرويجي إرلينغ هالاند القادم من نادي بوروسيا دورتموند، وكالفين فيليبس نجم فريق ليدز يونايتد، وستيفان أورتيغا مورينو القادم من نادي أرمينيا الألماني".

وسيرتدي جوليان ألفاريز، البالغ من العمر 22 عاما، القميص رقم 19 في بداية مشواره مع مانشستر سيتي.

