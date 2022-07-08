انت الان تتابع خبر نينوى تنتظر من زيارة الكاظمي غداً معالجة 3 ملفات مهمة وبرلماني يوضح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى استثمار زيارته يوم غد الى المحافظة للاطلاع الفعلي على معاناة ابناء نينوى وايجاد معالجات فورية للمشاكل وعدم الاكتفاء باللقاءات الروتينية البعيدة عن الواقع الفعلي لنينوى.

